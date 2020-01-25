Видео: В Гватемале на тренировке авиашоу на зрителей рухнул самолет Red Bull. Погибли минимум трое

Авиакатастрофа произошла в Гватемале при подготовке шоу Iztapa LXV Anniversary, которое должно было пройти 25 января.

Как сообщает Mirror, во время тренировки легкомоторный трюковой самолет, управляемый пилотом команды, спонсируемой Red Bull, на скорости врезался в землю и стоявших на ней людей. Погибших — минимум трое: пилот и двое зрителей. Они не опознаны. Тем не менее, Outlookindia со ссылкой на AFP сообщает, что все трое – американцы, причем находившиеся на земле были женщинами. Президент аэроклуба Фернандо Кастилло сказал журналистам, что пока не располагает техническими деталями крушения, к нему могло привести много причин — предстоит расследование.





Шоу отменено.