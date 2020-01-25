Россияне за счет 0,14 балла отобрали золото у многократных чемпионов Европы по фигурному катанию в танцах на льду

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.

Как сообщает Gazeta.ru, по сумме двух программ 25 января фигуристы набрали 220,42 балла, опередив французов лишь на 0,14 балла.

Третьими стали также россияне – Александра Степанова и Иван Букин взяли бронзу с 211,2 балла.





Борьба была упорной: по итогам ритм-танца представители нашей страны шли вторыми, но произвольная программа подарила им лидерство. Соперники — Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – до этого четырежды становились чемпионами мира и пять раз — чемпионами Европы. Для России это первая победа в танцах на льду за семь лет.