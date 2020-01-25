Россиянам рассказывают, «как покинуть Ухань», но пока не вывозят — в отличие от американцев

В посольстве РФ в Китае рассказали, что «прорабатывают» с китайской стороной вопрос о выезде россиян из закрытого по причине разгулявшегося коронавируса города Уханя.

«Нам поступают просьбы от наших граждан разъяснить им, как возможно выехать из провинции Хубэй, как покинуть Ухань — рассказал в интервью РИА Новости пресс-аташе посольства Георгий Егоров. – В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда российских граждан их Уханя и провинции Хубэй».

В городе Ухань проживает 11 миллионов человек. У оказавшихся запертыми в нем россиян собирают информацию, которую посольство передает китайской стороне — с тем, чтобы желающие уехать самостоятельно могли в дальнейшем это сделать. Но пока конкретики никакой нет.

В то же время власти США уже получили разрешение у китайских властей на вывоз своих граждан из города Ухань — как сообщает Regnum со ссылкой на Wall Street Journal, за ними отправляется самолет Boeing-767, рассчитанный на 230 человек.

В свою очередь Центральное телевидение Китая сообщило о том, что все туристические компании страны прекратили организацию групповых туров из-за распространения коронавируса. Уже выехавшим группам разрешат завершить поездки.



