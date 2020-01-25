В многоэтажке на Просвещения воспламенились щитки на четырёх этажах. Из квартир эвакуировали 60 человек

Пожар в девятиэтажке Выборгского района Петербурга тушили спасатели вечером 25 января. Сбой дало электрооборудование в парадной.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сообщение о пожаре в первом корпусе 22-го дома по проспекту Просвещения поступило в 17.36. Огонь охватил провода в щитках с первого по четвертый этаж. Из парадной вывели 60 человек.

К 18:03 возгорание ликвидировали. Происшествие обошлось без пострадавших.



