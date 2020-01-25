Церковь призвала повышать рождаемость в России через кино. Помощи ждут от новой главы Минкульта

Кино и сериалы должны пропагандировать многодетность и здоровые семейные отношения, а Минкультуры – не отстраняться от проблем демографии в стране. Такую точку зрения высказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» от 25 января.

«Если мы хотим повысить наши демографические показатели, материальных пособий будет недостаточно. Нужно работать над тем, чтобы менять сознание людей, чтобы парадигма здоровой семейной жизни укоренялась в том числе в СМИ: через фильмы и сериалы», – считает архиерей Русской православной церкви.

Он раскритиковал сериалы, идущие по вечерам в федеральном эфире. Они часто романтизируют супружескую неверность.

«Где в этих сериалах тема многодетной, вообще здоровой семьи, супружеской верности? Ее там нет», – отметил владыка.





Митрополит Иларион уверен, что вопросы демографии должны входить в сферу интересов всех министерств социальной сферы, включая Минкульт.

«Кино – важнейшее средство воздействия на сердца и умы. И хорошо, что новый министр культуры имеет прямое отношение к этой отрасли», – сказал председатель отдела внешних церковных связей.

Напомним, Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы Минкульта. Выпускница факультета театроведения ГИТИСа работала корреспондентом Третьего канала и программы «Ортодокс» на ТВЦ. Также в ее послужном списке работа на телеканалах «Столица» и «Культура». Подробнее о новом министре – в материале «Фонтанки».