В Петербург завезли тест-системы для быстрой проверки на коронавирус

В Петербург поступили тест-системы, нацеленные на выявление нового коронавируса, идущего из Китая.

Как сообщает 25 января издание «Доктор Питер», теперь исследования на выявление новой инфекции могут быть поставлены на поток, в чем есть потребность: многие туристы, возвращаясь из Юго-Восточной Азии, сами хотят пройти проверку на заболевание.

Подробностей о том, каким образом тест-системы будут работать, не сообщается. Однако ранее в СМИ появлялась информация о том, что в Центре стратегического планирования Минздрава РФ к концу января должны были разработать реагенты, способные выявить заболевание всего за 15-20 минут. Обследовать всех пассажиров аэропортов ими не получится, но можно будет сконцентрироваться на тех, кто прилетел из Китая, и в случае подозрений тест позволит быстро определить, вызваны ли симптомы коронавирусом. В настоящее время возможных заболевших ищут тепловизорами, но это не позволяет выделить из толпы тех, у кого болезнь проходит инкубационный период.

Напомним, на уходящей неделе в Петербурге госпитализировали троих человек с подозрением на коронавирус, но предположение не подтвердилось ни в одном из случаев.



