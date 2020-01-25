Программа реновации получит новый шанс стать всероссийской. За дело хочет взяться новый вице-премьер, знакомый с темой

Вице-премьер нового российского правительства Марат Хуснуллин заявил о необходимости развивать проект реновации на территории всей страны, начав с крупных городов.

Как сообщает 25 января «Коммерсантъ» со ссылкой на интервью чиновника «России 1», всероссийская реновация потребует «огромных денег» и изменит «весь уклад жизни».

Напомним, до своего прихода на пост вице-премьера 21 января Хуснуллин как раз курировал реализацию программы реновации в Москве в качестве вице-мэра столицы.

Кроме Москвы, программа реновации действует и в Петербурге. Впрочем, ее итоги называют неоднозначными. Весной арбитражный суд утвердил мировое соглашение о продлении до 2029 года трех из четырех договоров компании «СПб Реновация» с Петербургом о реализации программы развития застроенных территорий. Обещанных масштабов нет.





Минувшей осенью в интервью «Фонтанке» политолог Екатерина Шульман заявила, что «великой кампанией по пробуждению гражданского общества в Москве стала реновация и борьба с ней в 2017 году».

Возможность введения всероссийской программы реновации обсуждается уже не первый год. В июле 2018 года глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская разработала законопроект о реновации в регионах, который был направлен президенту. Зампреда госдумы Петр Толстой приводил данные соцопроса, согласно которым 70 процентов россиян хотели бы распространить программу реновации на всю страну.