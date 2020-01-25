Босоногий канатоходец прошел над каналом Грибоедова, заставив зрителей понервничать

Канатоходец развлекал петербуржцев и туристов днем 25 января. Замерев, десятки зрителей смотрели, сможет ли босоногий экстремал пройти свой путь, не упав в студеную воду канала Грибоедова.

«Он на некоторое время задержался на середине, и, кажется, все затаили дыхание. А потом он все-таки собрался и добрался до конца. Под громкие аплодисменты!» – рассказал «Фонтанке» очевидец.

Он стал свидетелем этого щекочущего нервы зрелища на пересечении набережной с Невским проспектом.





Впрочем, подобное в Северной столице все же не редкость. Оказавшись в нужный момент в нужном месте, прохожий может увидеть канатоходца то на площади Островского, то на Пушкинской, то на Крюковом канале.