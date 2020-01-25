«Убийство в аэропорту Пулково». Таксист Андрей стал свидетелем стрельбы на режимном объекте

Звук выстрела услышали очевидцы с территории аэропорта Пулково в Петербурге 25 января. Прицел был направлен на собаку, в зону поражения могли попасть люди, находящиеся на перехватывающей парковке.

О стрельбе на территории Пулково «Фонтанке» рассказал таксист Андрей.

«Убийство в аэропорту Пулково. Сотрудник пронес оружие на территорию режимного объекта», – с таких слов начиналось его обращение в редакцию.





Водитель рассказал, что вместе с коллегами находился на перехватывающей парковке, расположенной недалеко от Пулковского шоссе. Около 14.20 за забором он увидел служебный «Рено Дастер» с включенными проблесковыми маячками. Окно автомобиля открылось, и из него выстрелили в собаку.

«За этим забором она и упала, долго визжала», — рассказал Андрей уже в телефонном разговоре с корреспондентом.

По его словам, в зону поражения попадала парковка, пуля могла задеть людей.

По данным «Фонтанки», стрелял штатный орнитолог аэропорта из специального оружия, которое можно обозначить как прототип ракетницы. В обязанности специалиста входит отслеживание перемещений птиц, однако в этот раз мужчина увидел опасность в собаке. Пёс якобы угрожал выбежать на взлётно-посадочную полосу. Как отметил собеседник нашего издания в «Воздушных воротах Северной столицы», данное объяснение не выглядит убедительно, поэтому стрелку в ближайшее время предстоит процедура медицинского освидетельствования.

Сейчас орнитолог находится в линейном отделе полиции в Пулково. Ему грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.