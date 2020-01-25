Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона об иноагентах и обвинительный приговор Котову

По итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря, президент Владимир Путин отдал ряд поручений. 24 января они были размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, исходя из них, Генеральной прокуратуре следует организовать мониторинг правоприменения Федерального закона от 2 декабря 2019 года №426-ФЗ о СМИ-иноагентах (и приравненных к ним физических лицах) и при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан.

Кроме того, следующим пунктом Путин потребовал организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Константина Котова, осужденного на четыре года колонии за нарушения на митингах. При наличии оснований президент требует принять меры прокурорского реагирования.

Доклад по обоим поручениям должен быть сделан до 31 марта.

Напомним, программист Константин Котов был осужден по «дадинской» статье на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Главным аргументом адвокатов стало отсутствие в действиях их подзащитного «реальной угрозы», которую Конституционный суд называл обязательным условием для возбуждения дела по статье 212.1 УК.



