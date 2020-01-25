Русских вернули в перепись. Пользователи требуют наказать модератора паблика за слова про «не этнос»
Русские – не этнос. С таким заявлением выступил накануне модератор Всероссийской переписи населения, что пройдет в октябре 2020 года. Скандал получился в комментариях под постом о малочисленных этносах РФ во «ВКонтакте».
«Что по русским?» – поинтересовался пользователь, имея в виду статистические данные по переписи.
«Илья, русские (славяне) – не этнос, а языковая семья, одна из крупнейших в Европе», – ответил модератор.
На что получил возмущение автора вопроса: мол, такой комментарий оскорбителен и разжигает межнациональную рознь.
Случилось это вчера, а 25 января под постом уже почти 350 комментариев. И накал страстей только крепчает.
Статистики диалог удалили и принесли извинения от имени SMM-команды проекта, списав все на непреднамеренную ошибку модератора, который имел в виду, что русские – не малочисленный этнос, но выразил свою мысль коряво.
«Мы приняли решение прекратить трудовые отношения с этим сотрудником. Его имя не будет разглашено по соображениям безопасности», – заверили SMM-щики, заверив, что теперь вместо часа будут готовить ответы на вопросы до суток – лишь бы не допустить ляпов.
Но пользователей это уже не останавливает.
«А у вас же русские не этнос? А уже аж 80% набежало! Репатриация такая сегодня произошла?»
«Вас просили не оправдываться, а извиниться. Извиняйтесь».
«Мы хотим имя и фамилию сотрудника. Пока будем писать заявление о возбуждении уголовного дела по 282-й статье УК РФ на неустановленное лицо, являющееся администратором данного сообщества».
«Нам нужно видеть трудовой договор и то, что он расторгнут, а то мы никак не можем проверить ваши слова – вполне вероятно, что русофоб продолжает оставаться на своём рабочем месте и имеет возможность и дальше публично разжигать межнациональную рознь».
«Господа, а кто-нибудь уже написал об этом вопиющем случае в "Фонтанку"? Они заинтересованы об этом сделать статью?»
Справка:
Русские – восточнославянский этнос, самый многочисленный и государствообразующий народ России, самый многочисленный европейский народ. Славяне – это крупнейшая в Европе этноязыковая общность. Славянские языки составляют языковую группу, которая входит в индоевропейскую языковую семью.