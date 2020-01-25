Сергей Семак станет дедушкой

43-летний главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак скоро станет дедушкой. О беременности старшей дочери 25 января в Instagram сообщила супруга наставника сине-бело-голубых.

Анна Семак пишет, что мечтала о новом малыше и уже серьезно задумывалась на эту тему, как старшая дочь, 20-летняя Майя, устроила сюрприз. Когда родители вернулись из поездки в Непал, услышали, что будут не родителями, но бабушкой с дедушкой.

По ее словам, молодые супруги будут продолжать учиться, заботу о малыше возьмут на себя Анна с Сергеем.





«Нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, ведь, кроме огромной любви к этому пока нерождённому человеку, мы абсолютные чемпионы по уходу за младенцами», – пишет мама восьми детей.

Майя Семак тоже не удержалась от того, чтобы сделать пост в соцсети. Она выложила фото в боди с уже округлившимся животом.

«Пришло время поделиться нашим счастьем с миром», – написала она на английском языке.

Напомним, ранее супруги Семак вновь поженились и заговорили о возможности взять в семью ребенка из Африки.