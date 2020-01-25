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Город
25.01.2020 16:47
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Сергей Семак станет дедушкой

43-летний главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак скоро станет дедушкой. О беременности старшей дочери 25 января в Instagram сообщила супруга наставника сине-бело-голубых. 

Анна Семак пишет, что мечтала о новом малыше и уже серьезно задумывалась на эту тему, как старшая дочь, 20-летняя Майя, устроила сюрприз. Когда родители вернулись из поездки в Непал, услышали, что будут не родителями, но бабушкой с дедушкой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не могу больше молчать! Мы ждём ребёнка!!! Перед поездкой в Непал, в октябре, я поняла, что снова хочу ощутить беременность, бессонные ночи, кормления, путешествия по всему миру со слингом. Раздумывая на эту тему, прикидывая все «за» и «против», думала я так же об усыновлении новорожденного малыша. Когда мы отправились в поход в горы, мне хотелось прислушаться к себе внимательнее и понять чего же на самом деле хочу я – снова родить самой или усыновить. Беременность сопровождалась большими рисками невынашивания, к сожалению, после многочисленных операций по родовспоможению со мной это уже случалось. Страхи и сомнения все дальше уводили от мысли рожать самой, мысль о суррогатном материнстве как прилетела так и улетела и с усыновлением было совсем глухо. Уезжая, я думала об одном мальчике, рождённом с грубой сердечной патологией, но в походе мое сердце молчало настолько уверенно, что заставило усомниться в способности сопереживать. Казалось, суровые условия заморозили душу и все силы были направлены только на выживание. Несмотря на это, меня неотступно преследовала мысль, что этот ребёнок, этот малыш, уже где то есть. Именно поэтому, зайдя в магазин шерстяных изделий в Катманду, руки сами собой потянулись к крошечным шапочкам и кофточкам. Вернувшись из Непала, я встретила старшую дочь. Она была взволнована, хотела поговорить со мной и отцом наедине. Вот тогда то я и поняла кто он – этот малыш, которого я почувствовала сердцем где – то во Вселенной. Это мой внук. Господи, как можно сделать абсолютно счастливых людей ещё более счастливыми? Радовались мы, радовались наши любимые Майя с Женей, делились планами, я сразу предупредила, чтобы о нянях даже не думали – молодая рок-н-рольная бабушка, управляющая катером – это и лучший друг, и самый надёжный уход. Пока молодые ребята (Майе 20, Жене 21) будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, ведь кроме огромной любви к этому пока нерождённому человеку, мы абсолютные чемпионы по уходу за младенцами. Засыпая в тот вечер, я думала о том, какими невероятными путями приходят к нам дети. Родные, приёмные – не важно. Важно только движение сердца навстречу чуду. @mayasemak ??

Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden)

По ее словам, молодые супруги будут продолжать учиться, заботу о малыше возьмут на себя Анна с Сергеем. 


«Нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, ведь, кроме огромной любви к этому пока нерождённому человеку, мы абсолютные чемпионы по уходу за младенцами», – пишет мама восьми детей.

Майя Семак тоже не удержалась от того, чтобы сделать пост в соцсети. Она выложила фото в боди с уже округлившимся животом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

it’s time to share our happiness with the world??

Публикация от @ mayasemak

«Пришло время поделиться нашим счастьем с миром», – написала она на английском языке. 

Напомним, ранее супруги Семак вновь поженились и заговорили о возможности взять в семью ребенка из Африки.

 

 

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