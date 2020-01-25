Гендиректор «Метростроя» пробыл в СИЗО полтора месяца. Он отпущен под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения гендиректору «Метростроя» Николаю Александрову, который подозревается в растрате. На предприятии тем временем командуют уже другие люди.

По данным «Фонтанки», суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест. Эту информацию 25 января подтвердил адвокат Александр Олин. Изначально Николай Александров был отправлен в СИЗО до 6 февраля.

Николай Александров был задержан 10 декабря 2019 года вместе с гендиректором филиала Управления производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым. По версии управления Федеральной службы безопасности, трое фигурантов вступили в сговор с целью заключения подложного договора о закупке щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса. Стоимость контракта составила 178 млн рублей, а деньги ушли со счета «Метростроя» на счет БТР двумя траншами в ноябре 2017-го. Болотов якобы перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко. Никакого щебня поставлено не было.

Вскоре после ареста совет директоров «Метостроя» назначил и. о. гендиректора бывшего главу КРТИ Сергея Харлашкина. При этом Александров от должности все еще не освобожден: акционеры должны рассмотреть этот вопрос 20 февраля.



