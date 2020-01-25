Мария Захарова заговорила на китайском в честь восточного Нового года

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вновь блеснула своим знанием китайского языка, в первый день китайского Нового года — Чуньцзе — поздравив своих подписчиков в «Фейсбуке» на языке Поднебесной.

Спикер МИДа рассказала, что отмечает Праздник весны (таков перевод названия праздника) со своими московскими друзьями, упомянув китайскую кухню и, в частности, традиционное для Нового года в этой стране блюдо — пельмени.

Захарова не впервые демонстрирует свое знание восточного языка. Минувшей осенью она поздравляла КНР с 70-летием со дня образования. А однажды в шутку откликнулась на объявление о поиске официантки в ресторан китайской кухни.



