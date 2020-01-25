Воры пробрались через окно в «Счастье». Драгоценностей лишись инструктор баскетбольного «Зенита» и специалист банка

Прогулку по таунхаусам устроили воры в Тосненском районе Ленобласти. Экскурсия прошла по квартирам на первых этажах, оплатой стали ювелирные изделия.

Как стало известно «Фонтанке» 25 января, двумя днями ранее с заявлением в полицию обратился 20-летний спортивный инструктор баскетбольного клуба «Зенит». В его квартире в ЖК «Счастье» в деревне Федоровское побывали двое неизвестных. После их визита пропали ювелирные украшения и часы Yonger & Bresson. Ущерб спортсмен оценил в 50 тысяч рублей.

В этот же день воры забрались в ещё один таунхаус в ЖК «Счастье». Ювелирных изделий лишился 39-летний главный специалист банка. Он оценил пропажу в 744 тысячи рублей.

Обе квартиры расположены на первых этажах. Преступники проникали в них через отжатые стеклопакеты. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

«Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», – сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.



