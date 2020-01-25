Россия готова выслать болгарского посла

Ответными мерами грозит Москва официальной Софии после решения о выдворении из Болгарии дипломата российского посольства и сотрудника Торгового представительства РФ.

«Никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было, – говорится в распространенном 25 января комментарии МИД. – Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры».

Напомним, персонами нон грата российского дипломата и сотрудника торгпредства Болгария объявила вчера. Произошло это на фоне шпионского скандала: прокуратура Болгарии считает, что россиянин, аккредитованный как первый секретарь консульского отдела посольства, вел разведывательную деятельность с 2017 года. Якобы он собирал сведения об избирательном процессе. А представитель торгпредства будто бы собирал незаконную информацию с октября 2018 года – речь идет о сфере энергетики и энергетической безопасности. Сливали данные ему болгарские граждане. От уголовной ответственности россиян спасла дипломатическая неприкосновенность.



