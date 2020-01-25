Дело автоподставщиков процветает. В Луге таксиста обобрали за «подрез» на дороге

Очередной автоподставой занимаются в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Это, конечно, не астрономическая сумма за разбитые часы «Патек Филипп», но тоже неприятно.

По данным 47news, неприятность настигла водителя «Шкоды» в третьем часу ночи 25 января в Луге. Таксист дожидался клиента у дома 14 по улице Луговой, когда к его машине резко подъехал черный автомобиль. Опасаясь, что его задели, 36-летний шофер вышел на улицу и стал осматривать кузов. В это время из легковушки вышли двое недружелюбных людей. Они настаивали, что таксист днем подрезал их, и требовали сатисфакции – денег, то есть.

Не вспомнив, когда же он кого-то обидел, водитель решил не обострять ситуацию и полез в карман за деньгами. Там оказалось всего 1800 рублей. Агрессивным мужчинам хватило и этого: выхватив купюры, они поспешно ретировались.

Напомним, на минувшей неделе в Петербурге были разыграны два спектакля на дорогах. На Лесном и 1-й Красноармейской автоподставщики потребовали 1,5 млн рублей и 700 тысяч рублей, соответственно, за якобы разбитые в ДТП часы. В первом случае, к счастью для владельца, актеров задержали. А вот их более удачные конкуренты исчезли, забрав крупную сумму с собой.



