Независимый депутат в Петербурге воззвал к власти из-за проблем комика Долгополова, пошутившего о Путине

Депутат петербургского МО «Ульянка» Никита Кириллов разместил в соцсети свое обращение, направленное президенту России. Самовыдвиженец просит систему гарантировать безопасность и защиту от уголовного преследования комику Александру Долгополову.

Молодой политик просит Владимира Путина «взять дело под личный контроль, чтобы и впредь юмористы в нашей стране имели право свободно себя выражать». Автор послания напоминает, что Долгополов уехал из России, ощутив вероятность уголовного преследования по статьям 148 («оскорбление религиозных чувств») и 319 УК РФ («оскорбление представителя власти»).

Напомним, об отъезде Долгополова стало известно 23 января — Александр уехал после того, как стал очевиден интерес к нему со стороны подмосковной полиции, занявшейся исследованием выступления артиста в петербургском баре. Там год назад Долгополов шутил про президента, Иисуса, и не только. Органы принялись изучать творчество комика после жалобы одного из пользователей Сети. Позже стало известно, что Долгополов находится в Израиле. В день его самообнаружения на Святую землю с официальным визитом прилетел и Владимир Путин.



