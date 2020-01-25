«Самых топовых побед». Губернатор Забайкалья в честь Дня студента зачитал рэп на бит Элджея

Рэпом собственного сочинения поздравил губернатор Забайкальского края Александр Осипов молодёжь с Днём студента. Ролик с читкой опубликован на YouTube 25 января.

Как рассказал изданию «Подъём» пресс-секретарь главы региона Вячеслав Кулаков, идея творческого поздравления принадлежит самому Осипову. Он является и автором слов. Рэп чиновник исполнял впервые.

«Когда мы ему предложили рэп-стиль, он начал смотреть в телефоне русских исполнителей. И ему понравился бит на песню Элджея. Он сказал: вот, делаем на него. А под этот бит он уже поправил текст. И всё получилось. Кажется, вышло замечательно», — отметил Кулаков.

Он также добавил, что съёмки проходили во внерабочее время в кабинете губернатора.



