В «Балтийской жемчужине» пробку собрал каршеринг, брошенный водителем прямо посреди дороги

Особенностями парковки каршерингового автомобиля возмущены водители в Красносельском районе Петербурга днем 25 января. Брошенный прямо на проезжей части транспорт собирает пробку в и без того проблемном в плане заторов микрорайоне «Балтийская жемчужина».

Фотографию оставленной в субботний день недалеко от ТЦ «Жемчужная плаза» машины прислал в редакцию «Фонтанки» читатель Сергей.

«Автомобиль каршеринговой компании Carenda, брошен на дороге в левой полосе, угол Адмирала Трибуца и Петергофского шоссе. Получилась огромная пробка», – пишет он.





Пробками в этой локации никого не удивишь. Но созданная на пустом месте в выходной день, когда многие устремляются делать шопинг, она вызвала объяснимую досаду.