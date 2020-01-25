20 минут и 4 протокола. На Ветеранов инспекторы остановили «Солярис» с пьяным иностранцем за рулём

Нетрезвого лихача задержали в Красносельском районе Петербурга ночью 25 января, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти.

Подозрительный «Хёндэ Солярис» инспекторы заметили около 00.40 у 10-го дома на Предпортовой улице. Требование остановки водитель проигнорировал и вдавил педаль газа в пол. Завязалась погоня.

Через двадцать минут лихача удалось застопорить у 144-го дома по проспекту Ветеранов. «Солярисом» управлял 29-летний приезжий в состоянии опьянения. В отношении него составлены административные протоколы за нетрезвую езду, проезд на красный, вылет на встречку, а также за неповиновение требованию сотрудника полиции.





Как комментируют пользователи в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», за нарушителем гнались экипажей пятнадцати. Жители домов близ места задержания проснулись от криков в стиле: «А ну иди сюда!» – и визга шин.