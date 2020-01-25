Два десятка пакетов из океана заставили эстонцев молиться, чтобы испанская полиция добралась до них раньше хозяев груза

Неожиданный улов ждал эстонцев, собравшихся возле берегов острова Тенерифе на морскую прогулку к дельфинам. Как сообщают СМИ, туристы обнаружили в море две дюжины пакетов по 15–20 килограммов с неизвестным веществом, на поверку оказавшимся растительным наркотиком.

После обнаружения нехорошего груза капитан яхты Wesipruul, также эстонец, ведущий бизнес в Канарах, связался с местной полицией. По прибытии в порт все участники истории были допрошены и затем отпущены.

Никаких особых примет, позволявших установить принадлежность груза, не было — что, впрочем, неудивительно. Зато туристы, по свидетельству сайта Delfi, успевшие почувствовать себя словно в криминальном детективе, были счастливы, что полиция добралась до них раньше контрабандистов.



