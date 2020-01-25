Секретный бункер обокрали в Подмосковье. Воры пролезли туда, где в случае войны разместят командный штаб

О краже из секретного бункера правительственной связи в Московской области стало известно 25 января. В подземелье установлено оборудование Федеральной службы охраны, контролирующее безопасность спецсвязи, но воры покусились на старые АТС «Ростелекома».

О краже сообщает проект Baza. По информации журналистов, обчистили бункер в Одинцовском районе – в нем в случае войны может быть размещен командный штаб для управления войсками. Судя по всему, злоумышленников навели местные жители – как правило, они знают о подобных объектах, даже несмотря на статус секретности.

«Само собой, такой объект охранялся настолько плохо, что в него сумели забраться обычные воры, – пишет Baza. – Они действовали очень быстро и слаженно – сорвали пломбы с одного из кабинетов и вынесли оттуда те самые АТС "Ростелекома"».

К моменту, когда на место преступления подоспела охрана, преступников и след простыл. Телефонные станции, вероятно, интересовали их в связи с наличием микросхем из золота, платины и палладия.





В Интернете можно найти информацию о 12 подобных бункерах в Подмосковье.