Водители Петербурга вспоминают, что такое гололёд. На дорогах празднуют день жестянщика

Гололёд добавил нервозности на дорогах в Петербурге. Отчёты о разбитых автомобилях активно выкладывают в социальных сетях водители 25 января.

На перекрёстке Искровского проспекта с улицей Подвойского легковушка влетела в автобус. На фото запечатлён автомобиль с сильно разбитым капотом. Причиной аварии, по словам очевидцев, мог стать скользкий участок дороги.

Ещё одна легковушка оказалась зажата между маршруткой и «Газелью» на бульваре Трудящихся в Колпино. «Водитель маршрутки, видимо, отвык от того, что зимой бывает гололёд, и собрал припаркованных», — комментируют горожане.





Ночью на пересечении проспектов Ударников и Индустриального каршеринг влетел в ограду и остановился на знаке «Стоп».

Ранее сообщалось, что авария с погибшими произошла с утра в Петергофе. Молодой водитель «Рено Логана» вылетел на встречку и столкнулся с «Ауди 80». Погибли два человека, ещё двоих госпитализировали с травмами. Очевидцы рассказали, что участок Санкт-Петербургского шоссе был скользким.