После землетрясения жители региона Турции ночевали на улице. Стихия унесла 22 жизни

Более 20 человек погибли, свыше 1000 пострадали в результате землетрясения в Турции. Природный катаклизм случился в восточной провинции Элязыг, куда не так часто приезжают туристы.

По данным агентства Anadolu, Элязыг тряхнуло с силой 6,8 балла. После наиболее сильного точка было зафиксировано еще 12 силой 4 балла. А общее количество афтершоков достигло 228. Всего этого хватило для разрушения ряда домов, обломки которых погребли под собой 22 человека. При этом список жертв может вырасти: спасатели предполагают найти еще до 30 человек под завалами.





Выжившим же приходится не просто: многие покинули свои дома. Судя по кадрам местных СМИ, кто-то ночевал спортзалах и конференц-залах, а многим и вовсе пришлось провести ночь на улице у костров. Для них организовали еду и пледы.

В столице региона, городе Элязыг, снесли пять зданий, а в соседней Малатье — 25 строений.

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