Песков назвал слова о смене курса по Украине «личной точкой зрения» и прокомментировал статус Суркова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся информацию об уходе Владислава Суркова с госслужбы и, в частности, с должности помощника президента.

«Каких-либо указов президента на этот счет нет», – приводит слова Пескова 25 января РБК со ссылкой на РИА Новости.

Представитель Кремля заверил, что слова об изменении курса по Украине «не соответствуют действительности» и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит.

Напомним, ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал о том, что Владислав Сурков покидает госслужбу в связи со сменой курса на украинском направлении и намерен заняться медитацией, после чего сообщит сам о своих дальнейших действиях и причинах, побудивших его к этому.





Сурков пришел в Кремль в мае 1999 года на должность помощника главы президентской администрации Александра Волошина. В разные годы работал замруководителя администрации, вице-премьером, помощником президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, курировал вопросы по ситуации на востоке Украины.