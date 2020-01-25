Водитель «Ауди» попался с тонировкой в Москве, а сел на трое суток в Петербурге

Водитель тонированного «Ауди» проведёт трое суток под административным арестом, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти 25 января.

27-летнего автолюбителя привлекли к административной ответственности за тонированные стёкла ещё первого ноября прошлого года в Москве. Тогда мужчине вручили требование, согласно которому он в течение 10 дней должен был снять затемняющую плёнку. Однако автолюбитель данную претензию проигнорировал.

24 января уже знакомую инспекторам «Ауди» остановили в Петербурге, на площади Победы. В отношении водителя составили повторный административный протокол за тонировку. Московский районный суд в этот же день за неповиновение требованию сотрудника полиции арестовал водителя на трое суток. Ранее мужчина привлекался за нарушение ПДД 34 раза.



