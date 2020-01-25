На Стачек таксист попросил пассажирку погладить его, но после отказа справился сам

Таксист попытался воспользоваться опьянённым состоянием пассажирки в Кировском районе Петербурга. Мужчина сначала потребовал оплату, затем захотел интимной близости.

Как стало известно «Фонтанке» 25 января, накануне с заявлением в полицию обратилась 24-летняя горожанка. Она рассказала о пропаже личных вещей и неприличном поведении таксиста.

Ночью 22 января петербурженка засиделась в ресторане на Невском проспекте. Около пяти утра такси через приложение «Яндекса» ей заказала подруга. Девушка села в приехавший «Фольксваген Поло» и заснула. Проснулась она уже во дворе незнакомого дома, водитель потребовал оплаты. Пассажирка объяснила, что деньги должны прийти онлайн с карты подруги. Мужчина забрал рюкзак и намекнул, что расплатиться можно контактным способом, с помощью прикосновений и поглаживаний. Девушка близость отвергла, тогда её оппонент стал удовлетворять себя сам. Когда процесс подошёл к концу, он вернул рюкзак.

Пленница выскочила из машины, поняла, что находится на проспекте Стачек. В её рюкзаке не оказалось айфона и банковских карт. Ущерб она оценила в 50 тысяч рублей.





В ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.