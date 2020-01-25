Вместе с паспортом юный петербуржец получил и первое уголовное дело. Разбой с оружием в «Дикси» вменили 14-летнему

В Калининском районе Петербурга избрана мера пресечения юноше, который только вступил в возраст уголовной ответственности. Подпиской о невыезде ограничили подростка, подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин. Продавец надолго запомнит удар по голове бутылкой.

По данным «Фонтанки», к утру 25 января следствие определилось с мерой пресечения для 14-летнего Никиты, чей визит в «Дикси» на проспекте Культуры запомнят надолго. Под подписку о невыезде решили отправить мальчика, который ловко орудовал бутылкой, прилетевшей на голову 56-летней продавщице. Был час ночи 22 декабря, ребенок хотел алкоголя. Вечеринки, впрочем, не случилось: подростка остановил наряд патрульно-постовой службы.

По информации ГУ МВД РФ по городу и области, юный петербуржец получил первую в своей жизни уголовную статью, и сразу серьезную – о разбое с применением оружия.

На уходящей неделе также стало известно о задержании другого несовершеннолетнего поклонника сети «Дикси». 17-летний юноша в зенитовском шарфе набил рюкзак банками кофе в маркете на Будапештской улице. Ему преградила путь кассирша и получила струю перца в рот. И все же уйти кофеману не дали.



