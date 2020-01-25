Котята будут жить. Основание фонарного столба в Сестрорецке, из которого «выудили» провалившегося ваську, засыпали землей

В Сестрорецке засыпали землей опору уличного освещения, внутрь которой прошлой ночью провалился котенок, позже спасенный неравнодушными горожанами. О ходе выполненных работ утром 25 января отчитался «Ленсвет».

Ранее горожане задались вопросом о том, правильно ли установлен столб, если в металлическую трубу смогло пробраться и чуть не погибло там морозной ночью животное. В ответ в компании сообщили, что технология соблюдена, однако, чтобы подобное впредь не повторялось, меры будут приняты. Спустя сутки после спасательной операции, для которой потребовались две простыни, валерьянка, проволока, веревка и звукозапись кошачьего мяуканья, отверстие было присыпано землей.



