Роскомнадзор не смог остановить лжеминёров в Петербурге. Они ответили ведомству письмом

После попытки заблокировать почтовый сервис из Нидерландов в Петербурге продолжаются эвакуации из-за сообщений о бомбе. Лжеминёры решили навести угрозу не только на суды и школы, но и на сам Роскомнадзор.

Как стало известно «Фонтанке» 25 января, накануне онлайн-террористы запустили рассылку писем о бомбах, в том числе, с почтового сервиса Startmail. Ранее Роскомнадзор отчитался о его блокировке.

Тревожные послания получили судебные приставы, районные суды Петербурга. В письмах сообщалось о минировании магазинов сетей «Магнит», «Лента», «Перекрёсток», а также медицинских и учебных учреждений, вокзалов, зданий Роскомнадзора, прокуратуры, городского правительства и ЗакСа.

Проверку провели на 1 680 объектах, эвакуировали 31 486 человек. Взрывоопасных веществ нигде не нашли.





Ранее руководство почтового сервиса Startmail заявило, что не будет передавать российским службам данные о своих пользователях, и подчеркнуло, что сотрудничество возможно только через «международные юридические процедуры».