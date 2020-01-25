Коронавирус: число жертв достигло 41, китаянка с подозрением на заболевание родила ребенка

Китай продолжает делиться последними сводками с фронта борьбы с коронавирусом: по информации Global Times, число заболевших во всем мире достигло к утру 25 января 1 287 человек, сообщается о 41 жертве. В то же время уже 38 случаев излечения зафиксировали в Китае.

Из отдельных случаев — известно о смерти 62-летнего врача в Китае, зараженного коронавирусом. 335 пассажиров рейса из Сингапура в Ханчжоу, включая 116 человек из Ухани, угодили в карантин — двоих госпитализировали с лихорадкой. Зафиксирован случай заболевания у двухлетнего ребенка в Гуанси — он стал самым юным заболевшим. В то же время в той же провинции 28-летняя женщина с высоким подозрением на пневмонию накануне родила ребенка. Зафиксирован первый случай заболевания в Австралии, а в Малайзии вирус подтвердился у троих родственников первого заболевшего в Сингапуре. Также третий заболевший обнаружился в Японии.

Из Шанхая в Ухань посылают десятки аппаратов для поддержания жизнедеятельности. Туда же доставили 2 млн медицинских масок.

Утром 25 января стало известно о госпитализации еще одного китайца с подозрением на коронавирус в России — это произошло в Иркутске, анализы мужчины направлены в Новосибирск.





Ранее специалист НИИ гриппа рассказал, почему вирусы идут с Востока и что делать, чтобы не стать жертвой инфекции. Вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса, была зафиксирована в Китае в декабре, с тех пор он широко распространился по миру.