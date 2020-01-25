Тяга к высокому. Щипачи с Невского пошли тратить чужое в «Буквоед»

Китайского туриста обокрали в центре Петербурга. Из десятков подобных преступлений это выделяет то, что воры пошли обналичивать чужую банковскую карту не куда-нибудь, а в книжный магазин.

По данным «Фонтанки», в карман брюк к 56-летнему жителю провинции Ляонин залезли утром 23 января в троллейбусе №7, который ехал по Невскому проспекту. Ловким движением рук воры достали портмоне с деньгами и банковской картой банка КНР «Пинь Ань». Наверное, продавцы «Буквоеда» удивились, когда эту карту к оплате покупки почти на 700 рублей предъявила парочка – гражданин Таджикистана и петербуржец. Тем не менее оплата была произведена. Также из кошелька извлекли более 7 тысяч рублей наличными.

Потерпевший – инженер. Его обидчики, Сергей и Идибег, трудом не обременены. Последние уже задержаны и сидят в камере.

В пресс-службе полицейского главка изданию сообщили о возбуждении уголовного дела.



