СМИ: гигантский астероид пересечет траекторию Земли 15 февраля

СМИ со ссылкой на НАСА сообщают о приближении астероида под номером 163373, который должен пролететь от нас на расстоянии, в 15 раз превышающем дистанцию между Землей и Луной, 15 февраля.

Диаметр небесного тела составляет от 440 до 990 метров, и попадись на его пути наша планета — это почувствовали бы на всех континентах, сообщает газета Express.

Скорость астероида превышает 57 тысяч километров в час.

Безусловно, это далеко не единственный астероид, о приближении которых регулярно рапортует НАСА. Например, один из астероидов отслеживаемой группы пролетит близко к Земле в начале суток понедельника, 27 января. Но он не опасен: подобные ему порой входят в атмосферу даже без объявлений.



