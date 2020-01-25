В Петергофе молодой водитель «Логана» не удержался на гололеде. Погибли двое из «Ауди»

Смертельная авария произошла в Петродворцовом районе Петербурга утром 25 января. Водителей мог подвести скользкий асфальт.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, в 8.30 в районе 115-го дома по Санкт-Петербургскому шоссе 21-летний водитель «Рено Логана» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ауди 80».

В результате аварии погибли на месте 49-летний водитель и пассажир «Ауди», еще один пассажир из этого автомобиля, а также водитель «Логана» госпитализированы с травмами. По словам очевидцев, на участке, где случилось ДТП, с утра наблюдался гололёд.



