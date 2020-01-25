Хмельного автослесаря поймали на Туристской на чужом «Фольксвагене». Желание покататься было сильнее, чем долг

Пьяного слесаря автосервиса остановили на Volkswagen Jetta в Приморском районе Петербурга. Машина оказалась вовсе не его. Владелец же в столь ранний час сладко спал и ничего не подозревал.

По данным «Фонтанки», «Фольксваген Джетта» остановили для проверки документов в 4.20 утра 24 января у дома по Туристской улице, 10. Почуяв характерный запах, инспектор настоял на освидетельствовании водителя. И не зря. Дальше выяснилось и вовсе интересное: машина 44-летнему Юре не принадлежала, а сам он автослесарь сервиса «Оптиков, 15». Мужчину увезли в отдел, где составили протоколы о пьяном вождении автомобиля, да еще без документов.

Когда рассвело, в полицию пришел 33-летний житель Богатырского проспекта. Свой Volkswagen он оставил в автосервисе накануне днем. И, надо полагать, весьма удивился приключениям своего железного друга.

Как сообщили изданию в ГУ МВД РФ по городу и области, возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем. Слесаря отпустили под подписку. Ранее за ним ничего противозаконного не водилось.



