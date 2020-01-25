Единственная надежда Матвея. Девятимесячному малышу срочно требуется помощь

Матвей родился со сложным пороком сердца – у него отсутствует лёгочная артерия, в результате чего полностью нарушено кровообращение. Помочь малышу готовы петербургские специалисты. Но, прежде чем принять решение о проведении операции, необходимо обследование. Оно для Матвея платное.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Матвей Архипов, 9 месяцев.

Сложный врождённый порок сердца.

Требуется обследование. Стоимость – 171 423 руб.

«Когда сын появился на свет, у него была синяя кожа, Матвей тяжело дышал. Врачи перинатального центра в Ашхабаде, где мы живём, успокаивали, говорили, что скоро всё пройдет. Но с каждым днём состояние сына только ухудшалось. Тогда я обратилась в частную клинику, там у Матвея выявили порок сердца: атрезию (отсутствие. – Прим. Русфонда) лёгочной артерии.

В Туркмении, где мы живём, такие сложные патологии не лечат. Родные, друзья, знакомые помогли нам собрать средства для поездки в Москву. В кардиоцентре подтвердили диагноз – у сына нет лёгочной артерии, полностью нарушено кровообращение. Матвей живет только благодаря тому, что кровь поступает из правого желудочка в лёгкие по мелким сосудам. Оперировать малыша в таком раннем возрасте хирурги отказались – слишком высок риск. Но и ждать нельзя: сердце ребёнка просто не выдержит. Матвею становится всё хуже и хуже.

К счастью, вскоре мы узнали, что нам могут помочь врачи в Санкт-Петербурге – в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий. Но хирурги примут решение о возможности операции только после полного обследования сердца и сосудов. Это наш последний шанс. Пожалуйста, помогите! Обследование в Петербурге для Матвея будет платным, так как у него нет российского гражданства. Самим нам не справиться – доход семьи скромный, все накопления мы уже потратили на лечение сына». Валерия Архипова, Туркмения.

Виктор Довгань, кардиолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

«У Матвея врождённый порок сердца: атрезия лёгочной артерии. Необходимо детальное обследование анатомии порока для принятия решения о возможности проведения хирургического лечения для формирования легочной артерии».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».