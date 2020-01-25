В Петербурге задержан хозяин «Карамелек». В его салонах доставляли сладкое удовольствие

Сеть салонов страсти посетили полицейские в Петербурге. Хозяин бизнеса стал фигурантом уголовного дела, свои организаторские навыки он не отрицает.

Как стало известно «Фонтанке» 25 января, накануне обвинение в организации сети притонов для занятия проституцией предъявили 44-летнему петербуржцу. По версии следствия, под его началом работали салоны интим-услуг «Карамельки» на Волковском проспекте, набережной Фонтанки, улице Маяковского и 15-й линии Васильевского острова. Бизнес рекламировали в Интернете. Полицейские привлекли к административной ответственности за занятие проституцией 12 тружениц секс-отрасли.

Уголовное дело возбуждено по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Задержанный свои организаторские навыки отрицать не стал. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде. В прошлом у него значится судимость по наркотической статье.



