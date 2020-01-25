Владислав Сурков покинул госслужбу

Об уходе с госслужбы Владислава Суркова сообщил в своем Telegram-канале 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По словам близкого к помощнику президента политолога, решение Сурков принял из-за «смены курса на украинском направлении».

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал Чеснаков.

Сурков пришел в Кремль в мае 1999 года на должность помощника главы президентской администрации Александра Волошина. Уже в августе стал замруководителя администрации, а с марта 2004 года он уже помощник Владимира Путина. В период 2011– 2013 гг. являлся вице-премьером, курировал вопросы модернизации и инноваций. С сентября 2013-го – помощник Путина по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.



