«Сидел на 16-м этаже, ноги вниз». На Комендантском очевидцы наблюдали ребёнка над пропастью

Дошкольник появился в окне многоэтажки Приморского района Петербурга. Очевидцы, заметив ребёнка в шаге от падения, вызвали спасателей. Но взрослые в квартире оказались быстрее.

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Владислав 24 января, накануне его коллега заметил ребёнка в окне 64 дома на Комендантском проспекте. «Сидел на 16 этаже, из окна с квартиры ноги вниз, минут 15», — отметил горожанин.

Очевидцы вызвали на место сотрудников МЧС. Но когда машина спасателей подъехала, балкон закрыли, ребёнок исчез за окном.

В пресс-службе городского МЧС подтвердили поступавшую заявку по данному адресу, также отметили, что помощь спасателей не потребовалась.



