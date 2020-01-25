Петербуржцы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы по фигурному катанию

Петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами Европы по фигурному катанию среди спортивных пар в австрийском Граце.

Спортсмены показали результат 234,58 балла (82,34 в короткой программе и 152,24 – в произвольной). Серебро и бронзу также завоевали российские пары – Евгения Тарасова/Владимир Морозов (208,64; 73,50+135,14) и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (206,53; 74,92+131,61) соответственно. Российские фигуристы на текущем чемпионате Европы на данный момент завоевали пять из шести медалей.

17-летняя Бойкова и 20-летний Козловский являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019), серебряными призерами чемпионата мира среди юниоров (2017), победителями прошедшего в конце декабря в Красноярске чемпионата России, также в текущем сезоне россияне одержали две победы на этапах Гран-при – в России и Канаде. На чемпионате Европы в Граце Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе (82,34 балла).



