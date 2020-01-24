АТОР: В Китае сейчас семь тысяч россиян

В Китае сейчас находятся до семи тысяч организованных российских туристов, сообщила вечером 24 января исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Больше всего туристов на Хайнане. По предварительным оценкам федеральных операторов, там около 5-6 тысяч россиян. Еще до 1 тысячи организованных туристов могут путешествовать по Китаю в рамках групповых и индивидуальных экскурсионных туров – они путешествуют в Пекин и Шанхай", – сказала она.

Источник, близкий к Ростуризму, сообщил, что эвакуация российских туристов из Китая пока не планируется.

Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров, а находящимся в Китае соотечественникам не выходить из отелей.



