Петербург готовится к ночной стихии. Дамбу частично закроют

Из-за ожидаемого ночью повышения уровня воды комплекс защитных сооружений Петербурга готовят к частичному закрытию. Об этом рассказали в дирекции КЗС.

Частично закрыть затворы дамбы планируется в два часа ночи 25 января. «Судопропускное сооружение С-1 останется открытым для прохода судов в Морской порт Спб», — добавили в дирекции.

На 22.15 уровень воды в Неве у Горного института составляет 94 сантиметра.

Синоптики пообещали Петербургу ветреные выходные. Его порывы могут достигнуть 18 метров в секунду.



