Дубль последний. Премьер-министр Великобритании подписал закон о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 24 января объявил о том, что подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза.

"Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, тем самым соблюдаю демократический мандат народа Великобритании, – написал Джонсон в твиттере. – Этот акт возвещает о новой главе в нашей национальной истории".

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.

This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 24 января 2020 г.