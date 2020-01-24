Из-под земли достали. Покойника женят, отбирают у него квартиру и требуют 300 тысяч долларов

Причудливая просьба петербурженки выдать ее замуж за мертвого человека - часть саги о разделе небедного наследства. Не последнюю роль в ней играет недавний претендент на пост губернатора Петербурга.

После заметки о возможном браке с покойником в редакцию обратилась его «невеста». Елена Панина уверяет, что всего лишь хочет в официальном статусе вдовы следить за могилой умершего два года назад Владимира Шанина. «Фонтанка» выяснила цену ухоженного места на Большеохтинском кладбище.

Военный пенсионер Шанин умер от острой сердечной недостаточности в феврале 2018 года. Завещание не писал. Оставил две квартиры в Санкт-Петербурге, садовый участок, квартиру и гараж в городе Нововоронеж Воронежской области и сумму с шестью нулями на банковском счете. Итого под 20 миллионов рублей.

Петербургский нотариус Сергей Корнилов в том же году открыл наследственное дело, следует из реестра Федеральной нотариальной палаты. В очередь на имущество бездетного Шанина встали шесть человек. Список составили лица, считающие себя хоть и не близкими, но родственниками.

Среди претендентов отсутствовала петербурженка Елена Панина, сожительница покойного и без пяти минут невеста. Обручальное кольцо, по ее утверждению, мужчина подарил за три дня до кончины и якобы назначил дату свадьбы на апрель 2018 года. Сорванное замужество, казалось бы, нивелировало ее притязания на наследство.





Не вовремя покинувшего землю Шанина решили женить посмертно. Душеприказчиком выступила его двоюродная сестра из Липецкой области Ирина Кузьминчук, одна из потенциальных наследниц. Она подала в Липецкий районный суд заявление об установлении факта родственных отношений между покойным и сожительницей.

«Последней волей моего брата было признать Елену Панину своей супругой. И я как сестра хочу эту волю выполнить», – заявила Кузьминчук.

Судья Александр Измалков не понимал, что от него хотят.

– Чем ваши права затронуты? – спрашивал он Кузьминчук. – Почему не пришли с иском, простите за сравнение, что ребенок от Галкина – не ребенок от Киркорова?

– Ну, Панина не чужая мне, – отвечала Кузьминчук. – Я по своему здоровью не смогу ухаживать за могилой брата...

– Никто ей [Паниной] не может запретить, – сказал судья. – Хочет – пусть ухаживает.

Ему возразили, что пока Елена Панина юридически приходится никем Шанину, то и могилу в Петербурге она может забросить, а в статусе жены-вдовы будет обязана следить.





– Я супруга, потому что супруг полагал меня супругой, – многозначительно произнесла Елена Панина. – Я хоронила за свой счет. Мы вели совместное хозяйство. Я несу все обязанности супруги. Ежемесячно оплачиваю коммунальные услуги в трех квартирах.

Судья могильными страстями не проникся и оформлять посмертный брак не стал, оставив заявление без рассмотрения. У Кузьминчук и Паниной есть возможность снова обратиться с такой же просьбой.

По заверению Паниной, на наследство она не претендует, так как истек срок обращения к нотариусу.

Но закон также дает возможность стать фактическим наследником имущества – через определенные действия. Это оплата расходов на содержание имущества из собственных средств, сохранение имущества, управление им. То есть как раз все то, что делает бывшая сожительница.

Ирина Кузьминчук бьется за наследство не своими силами. У нее есть два доверенных лица. Неудивительно, что одно из них – Елена Панина. А второе – бывший депутат с губернаторскими амбициями Игорь Михайлов. На пару выписана доверенность с широчайшими полномочиями, вплоть до получения банковских вкладов и наследуемого имущества от имени Кузьминчук.

Михайлов – депутат двух созывов Законодательного собрания Петербурга, первый омбудсмен города. Кадровый военный. В запас уволился в 1992-м, с 1996 года работал в экономическом комитете Ленобласти. По третьему образованию – юрист. Подавал документы на выборы губернатора в 2019 году.

По данным СПАРК, Михайлов и Панина с 2011 года ведут совместный бизнес в сфере недвижимости. Их компании «Экспертиза «Оккервиль» (на днях ликвидирована) и «Городской единый центр» финансовые отчеты не публикуют. Теперь пара помогает Ирине Кузьминчук получить наследство, считая ее единственной доказанной родственницей Владимира Шанина, а остальных – самозванцами.

Среди возможных притязателей «Фонтанка» нашла еще одного человека, не чужого Елене Паниной. Ее отец, Николай Панин, предъявляет к покойному счет на 300 тысяч долларов и посмертно обвиняет его в незаконной покупке недвижимости. История денег драматична, в чем-то фантастична и тоже связана с недавним кандидатом в губернаторы.

Как следует из представленных в наследственное дело документов, в июне 1995 года 32-летний майор запаса Игорь Михайлов одолжил 300 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей по курсу ЦБ) своему товарищу Владимиру Шанину. По условиям договора, заемщик якобы обязался не покупать и не продавать недвижимость без согласования и передать Михайлову оригиналы документов на свое имущество. То есть деньги брались под залог.

К договору займа прилагалась расписка. В этих документах указан одинаковый номер паспорта Михайлова, но с разными датами выдачи. Одна – из будущего.

По данным «Фонтанки», 9 октября 2002 года – не просто день в календаре. Это реальная дата выдачи Игорю Михайлову нового паспорта, о котором он вряд ли мог помышлять в 1995-м.

Категорически не веря в то, что договор займа составлялся гораздо позже указанной в нем даты, «Фонтанка» позвонила Михайлову с надеждой на вразумительное объяснение.

– Есть у меня паспорт 2002 года, не к чему отрицать. Ну мало ли, в чем мы ошиблись с покойным. Я не знаю, как так получилось. Я давал Шанину 300 тысяч долларов в 1995 году, – ответил Михайлов.

– Но так попасть в дату, Игорь Павлович…

– Может быть, может быть. Я никогда на это внимания не обращал. Вы можете как угодно к этому относиться.

По утверждению Михайлова, договор займа юридической силы уже не имеет, так как ему вернули 300 тысяч долларов знакомые Шанина. Кто и когда, собеседник не уточнил. Но выяснить это несложно.

В картотеке Октябрьского райсуда Петербурга есть решение по гражданскому делу с упоминанием героев наследственной эпопеи. Из него следует, что в конце 2017 года долг в 300 тысяч долларов (уже 16,8 миллиона рублей по курсу ЦБ) выкупил за полную стоимость Николай Панин – отец сожительницы.

Передачу денег стороны оформили договором цессии, то есть переуступки прав требования. Будущий тесть получил возможность распоряжаться имуществом Шанина и ею воспользовался. Он подал иск об исключении из наследной массы 63-метровой квартиры Шанина на проспекте Ударников, 33. Дом построен в 2004 году, рыночная стоимость квадратного метра превышает сто тысяч рублей.

Этим иском Николай Панин заявил права на квартиру. Он считает, что Шанин был обязан при регистрации в Росреестре указать обременение, и требует признать сделку недействительной.

Адвокат Сергей Сомов, представляющий интересы других участников наследственного спора (свое родство они пока не доказали), сообщил «Фонтанке»:

«Убежден, что Шанин не брал 300 тысяч долларов у Михайлова, как и Панин-старший не платил эту сумму. Долги не выкупают за полную стоимость, в этом нет смысла. Представленные договоры имеют признаки подделки, их нужно отправлять на экспертизу. Мы будем добиваться этого после установления родственных отношений с Шаниным».

Дело о наследстве рассматривает Красногвардейский райсуд, предварительное заседание назначено на 27 февраля.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»