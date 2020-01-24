Ростуризм рекомендовал российским туристам в Китае не выходить из гостиниц

Российским туристам, находящимся в Китае, не рекомендуется покидать гостиницы в связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом, следует из сообщения Ростуризма, распространенного пресс-службой федерального агентства вечером 24 января.

«Не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда)», – говорится в сообщении агентства.

Ранее ведомство рекомендовало российским туроператорам приостановить продажу туров в Китай.

24 января число скончавшихся от нового коронавируса, распространяющегося в Китае, выросло до 26 человек.



