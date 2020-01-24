Происшествия
Взрыв в Хьюстоне, погибли двое
Жертвами взрыва на севере Хьюстона, крупнейшего города североамериканского штата Техас, стали два человека, сообщает портал Click2Houston со ссылкой экстренные службы.
Before and after: Northwest Houston business sustains significant damage from explosion https://t.co/pD2RtoCCyZ #KPRC2 #Hounews #HoustonExplosion pic.twitter.com/0Sv7MnaqQD— KPRC 2 Houston (@KPRC2) 24 января 2020 г.
«Два человека погибли ранним утром в пятницу в результате взрыва», — говорится в сообщении. Также указывается, что как минимум один человек был госпитализирован. «Нет никаких доказательств того, что причиной взрыва стал теракт или преднамеренные действия», — заявил начальник городской полиции Арт Асеведо.
Расследование причин взрыва продолжается.