Взрыв в Хьюстоне, погибли двое

Жертвами взрыва на севере Хьюстона, крупнейшего города североамериканского штата Техас, стали два человека, сообщает портал Click2Houston со ссылкой экстренные службы.

«Два человека погибли ранним утром в пятницу в результате взрыва», — говорится в сообщении. Также указывается, что как минимум один человек был госпитализирован. «Нет никаких доказательств того, что причиной взрыва стал теракт или преднамеренные действия», — заявил начальник городской полиции Арт Асеведо.

Расследование причин взрыва продолжается.



