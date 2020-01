Взрыв в Хьюстоне, погибли двое

Жертвами взрыва на севере Хьюстона, крупнейшего города североамериканского штата Техас, стали два человека, сообщает портал Click2Houston со ссылкой экстренные службы.

Before and after: Northwest Houston business sustains significant damage from explosion https://t.co/pD2RtoCCyZ #KPRC2 #Hounews #HoustonExplosion pic.twitter.com/0Sv7MnaqQD