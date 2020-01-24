Теплоэнергетики починили дефектную трубу на юго-западе Петербурга

Специалисты «Теплосети Петербурга» завершили ремонтные работы на улице Лени Голикова, где из-за дефекта на резервную схему теплоснабжения перевели 91 здание.

«В 19:40 восстановлена циркуляция в зоне отключенного участка. В настоящий момент обеспечение теплоснабжением осуществляется в штатном режиме», — отметили на предприятии 24 января.

Теплоэнергетики заменили 8,5 метров ненадежного участка. Дефектную трубу нашли у 53 дома на улице Лени Голикова. Местные жители жаловались на остывшие батареи и отсутствие горячей воды.







