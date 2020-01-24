Коронавирус у госпитализированных в Финляндии китайцев не подтвердился

У двух туристов, приехавших в Финляндию из Китая, смертельный коронавирус не выявлен. О результатах исследования взятых проб вечером 24 января сообщил Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) страны.

«В связи с международной мобильностью и туризмом в Финляндии возможны отдельные случаи заболевания коронавирусом из Ухана. Важно оперативно выявлять случаи заболевания, чтобы с помощью эффективных мер контроля уменьшить риск дальнейшего распространения инфекций», – сказал главный врач THL Танели Пуумалайнен.

Температуру прибывающим в Финляндию пассажирам из Китая измерять не будут, пока нет соответствующего указания ВОЗ.

«Вместо проверки в аэропорту лучше сосредоточиться на том, чтобы направлять туристов на исследования и лечение, когда это необходимо», – заявил Пуумалайнен.





Два человека из Уханя, где распространился смертельный коронавирус, были госпитализированы в посёлке Ивало (300 км от Мурманска) вечером 23 января. Они приехали в Лапландию из Норвегии.

Сейчас в финской Лапландии, которая очень популярна зимой у жителей Поднебесной, находятся тысячи китайских туристов.