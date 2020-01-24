Коронавирус у госпитализированных в Финляндии китайцев не подтвердился
У двух туристов, приехавших в Финляндию из Китая, смертельный коронавирус не выявлен. О результатах исследования взятых проб вечером 24 января сообщил Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) страны.
«В связи с международной мобильностью и туризмом в Финляндии возможны отдельные случаи заболевания коронавирусом из Ухана. Важно оперативно выявлять случаи заболевания, чтобы с помощью эффективных мер контроля уменьшить риск дальнейшего распространения инфекций», – сказал главный врач THL Танели Пуумалайнен.
Температуру прибывающим в Финляндию пассажирам из Китая измерять не будут, пока нет соответствующего указания ВОЗ.
«Вместо проверки в аэропорту лучше сосредоточиться на том, чтобы направлять туристов на исследования и лечение, когда это необходимо», – заявил Пуумалайнен.
Два человека из Уханя, где распространился смертельный коронавирус, были госпитализированы в посёлке Ивало (300 км от Мурманска) вечером 23 января. Они приехали в Лапландию из Норвегии.
Сейчас в финской Лапландии, которая очень популярна зимой у жителей Поднебесной, находятся тысячи китайских туристов.
Справка:
В России с 23 января введена тотальная проверка на границе всех вещей приезжающих из Юго-Восточной Азии. Изымаются продукты без маркировки и обработки. Накануне в Боткинскую больницу Петербурга был доставлен третий человек с подозрением на заражение. Сегодня стало известно, что первые двое пациентов, у которых мог быть коронавирус, уже готовятся к выписке.
По данным Euronews, в некоторых европейских воздушных гаванях усиливают проверку людей, прибывающих из Китая. Так, в римском аэропорту Фьюмичино пассажиров, прилетевших рейсом из Уханя, направляют в специальный «санитарный коридор». Для тех, у кого выявлены симптомы заболевания, предусмотрен перевод в карантинный изолятор.
В интервью «Фонтанке» житель города Ухань рассказал, как ему удалось покинуть город, а студентка поведала о том, как переживает в Ухане карантин.
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