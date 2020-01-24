Россияне еще несколько месяцев смогут ездить на Шри-Ланку по бесплатной визе

Шри-Ланка продлевает срок действия бесплатной визы для граждан 48 стран, включая Россию. Об этом 24 января сообщает Ассоциация туроператоров России.

Как сообщает АТОР, власти страны приняли решение о продлении действия бесплатной визы, которую ввели в августе прошлого года для стимулирования туризма. В список иностранных государств, граждане которых могут въезжать на Шри-Ланку по бесплатной визе до 30 апреля 2020 года, вошла и РФ. До этого для россиян она стоила 35 долларов США при условии самостоятельного заблаговременного оформления на сайте консульства и 40 долларов – при получении визы по прилету в аэропорту.



«Из-за серии терактов в апреле прошлого года въездной поток на Шри-Ланку упал на 70%. После ряда мер, включая и визовые послабления, общее количество зарубежных туристов на острове постепенно восстанавливается, но пока отстает от объемов 2018 года. По состоянию на конец ноября въездной поток был меньше показателя за тот же период 2018 года на 9,5%. В этой связи турбизнес Шри-Ланки призвал правительство продолжить лояльную визовую практику до полного восстановления въездного рынка», – сообщает Ассоциация.







По данным управления по туризму Шри-Ланки, за весь 2019 год на остров прибыло 86 549 туристов из России. Это на 34,2% больше, чем в 2018 году (64 497). Показатель 2019 года – рекордный для России за всю историю российского туризма на Шри-Ланке и превышает показатель докризисного 2013 года (47 265 туристов) на 84%.







